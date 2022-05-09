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У Зеленського про ідею передати Україні активи РФ: шлях до відновлення справедливості

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Передача заморожених російських активів Україні була б відновленням справедливості за знищені в ході війни міста. Оскільки Росія роками накопичувала резерви, щоб фінансувати військові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Зруйнована інфраструктура, знищені міста - хтось повинен за це заплатити. Росія, продаючи сировину до ЄС, роками накопичувала резерви, щоб фінансувати масові вбивства. Пропозиція глави європейської дипломатії Жозепа Борреля передати заморожені активи ЦБ Росії на користь України - шлях до відновлення справедливості", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні Боррель заявив, що ЄС має розглянути можливість вилучення російських валютних резервів і направити їх на відновлення України після війни.

А голова Європейської ради Шарль Мішель обіцяв підготувати юридичні механізми, щоб передача активів стала можливою.

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