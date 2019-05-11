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Адвокат Трампа назвал имя "врага" в окружении Зеленского

Новости » Политика    11.05.2019 - 17:01
Адвокат Трампа назвал имя "врага" в окружении Зеленского
Фото: Рудольф Джулиани (GettyImages)

"Врагом Трампа", по словам Джулиани, является нардеп Сергей Лещенко

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани назвал имя "врага Трампа" в окружении избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

По словам Джулиани, "врагом Трампа" в окружении Зеленского является нардеп Сергей Лещенко, который помог Демократической партии США во время президентских выборов в 2016 году.

"Есть человек, который был уличен в помощи демократам во время выборов 2016 года. У меня есть его имя. Его имя - Лещенко, который опубликовал "черную книгу", - заявил Джулиани.

Лещенко опубликовал "черную книгу" Партии регионов, в которой фигурировал глава избирательного штаба республиканцев Пол Манафорт.

Напомним, Джулиани планировал прибыть в Украину для встречи с новоизбранным президентом Зеленским, но отменил свою поездку. Джулиани заявил, что Украине ему придется оказаться в среде людей, которые являются "врагами президента", а в некоторых случаях "врагами США".

Ранее РБК-Украина сообщало, что личный адвокат Трампа отправится в Украину для встречи с Зеленским. Джулиани заявлял, что едет в Киев, чтобы убедить украинскую власть начать расследование, которое связано с интересами президента США.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийСергей ЛещенкоДональд Трамп
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