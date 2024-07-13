У Зеленського хочуть ратифікувати Римський статут до кінця року

В Офісі президента України планують завершити підготовчі роботи для ратифікації Римського статуту до кінця поточного року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці керівника ОП Ірини Мудрої в інтерв'ю "Голосу Америки".
За словами чиновниці, Генеральний прокурор та відповідний комітет Верховної Ради теж підтримують ратифікацію цього міжнародного договору.
"Я гадаю, що ми спільно це зробимо. Я ставлю собі за мету розв'язати питання з ратифікацією до кінця цього року", - сказала вона.
Також Мудра зазначила, що проблеми з ратифікацією Римського статуту в Україні пов'язані, серед іншого, із некоректними комунікаційними меседжами при обґрунтуванні доцільності в минулі роки.
Це призвело то того, що "склалося насправді хибне враження щодо цього, яке, на жаль, досить вкоренилося у свідомості військових", додала вона.
Представниця ОП пояснила, що суть такого хибного ставлення полягає у тому, що нібито після ратифікації Україною Римського статуту з'явиться можливість притягнення військових ЗСУ та керівництва країни до відповідальності в Міжнародному кримінальному суді (МКС). При цьому Мудра запевняє, що з юридичного погляду - це некоректне твердження.
Так, зазначила вона, Україна ще у 2014 та 2015 роках прийняла дві заяви про визнання юрисдикції МКС, тобто країна "фактично уже визнала його юрисдикцію".
"МКС вже може притягати наших громадян до відповідальності. Нових ризиків з ратифікацією Римського статуту не виникає. І це треба чітко розуміти та пояснювати військовим, що ми й почали робити", - розповіла Мудра.
Також чиновниця додала, що МКС має комплементарний характер - він доповнює національні судові системи держав для невідворотності покарання за найтяжчі міжнародні злочини.
Тому, розповіла представниця ОП, МКС може здійснювати свою юрисдикцію лише у випадку, якщо національні суди держави не можуть або не хочуть самостійно розслідувати ці злочини.
Раніше повідомлялося, що у червні в Офісі президента пройшло обговорення щодо необхідності ратифікації Римського статуту. Під час обговорення учасники дійшли рішення, що ратифікація не нестиме жодних ризиків Україні.
Нагадаємо також, що Римський статут ратифікували на сьогодні понад 120 країн. Україна підписала Римський статут 20 січня 2000 року, але не ратифікувала його.
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