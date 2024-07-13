У Зеленского хотят ратифицировать Римский устав до конца года

По словам чиновника, Генеральный прокурор и соответствующий комитет Верховной Рады тоже поддерживают ратификацию этого международного договора.

"Я думаю, что мы совместно это сделаем. Я ставлю перед собой цель решить вопрос с ратификацией до конца этого года", - сказала она.

Мудрая также отметила, что проблемы с ратификацией Римского устава в Украине связаны, среди прочего, с некорректными коммуникационными месседжами при обосновании целесообразности в прошлые годы.

Это привело к тому, что "сложилось на самом деле ошибочное впечатление об этом, которое, к сожалению, достаточно укоренилось в сознании военных", добавила она.

Представитель ОП пояснила, что суть такого заблуждения заключается в том, что якобы после ратификации Украиной Римского устава появится возможность привлечения военных ВСУ и руководства страны к ответственности в Международном уголовном суде (МУС). При этом Мудрая уверяет, что с юридической точки зрения - это некорректное утверждение.

Так, отметила она, Украина еще в 2014 и 2015 годах приняла два заявления о признании юрисдикции МУС, то есть страна "фактически уже признала его юрисдикцию".

"МУС уже может привлекать наших граждан к ответственности. Новых рисков с ратификацией Римского устава не возникает. И это нужно четко понимать и объяснять военным, что мы и начали делать", - рассказала Мудрая.

Также чиновница добавила, что МУС носит комплементарный характер - он дополняет национальные судебные системы государств для неотвратимости наказания за тяжкие международные преступления.

Поэтому, рассказала представитель ОП, МУС может осуществлять свою юрисдикцию только в том случае, если национальные суды государства не могут или не хотят самостоятельно расследовать эти преступления.