У Зеленского готовят новые изменения в Конституцию

Команда президента Украины Владимира Зеленского готовит новые изменения в Конституцию, которые будут касаться прав человека и децентрализации. Об этом заявил представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский, передает корреспондент РБК-Украина

По его словам, готовится ряд изменений в Конституцию, которые выведут ее "на более качественный уровень".

"Первоочередные изменения мы все подали, а дальше будут устранены все противоречия и несовершенства, которые мешают нормально работать органам власти. Существенное внимание будет уделено правам человека. Также проблемам децентрализации и проблемам территориального устройства ", - заявил Вениславский.

Он также отметил, что 7 поданных в КСУ законопроектов являются первоочередными.

"Одна из составляющих - это как раз конституционная реформа. Эти изменения, которые были направлены в Конституционный суд для получения заключения, имеют неотложное значение для того, чтобы устранить некоторые проблемы. Что касается системного изменения Конституции, комиссия будет работать и над этими вопросами, и над процедурой импичмента в том числе. Скажем так, комиссия по правовой реформе будет заниматься решением тех вопросов, которые за 25 лет так и не были решены", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом закон об импичменте президента. Согласно документу, данная процедура будет инициироваться большинством народных депутатов, решение будет считаться принятым, если за него проголосует не менее трех четвертей нардепов от конституционного состава Рады.

Отметим, по словам Вениславского, в случае начала процедуры импичмента в парламенте будет создан специальный вид Временной следственной комиссии.