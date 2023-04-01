У Зеленського про головування РФ в Радбезі ООН: свідчення її повного банкрутства

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента України Андрія Сибіги .

"Головування Росії в Раді Безпеки ООН - єдиному у світі органі, відповідальному за підтримку міжнародного миру - вирок усій сучасній архітектурі міжнародної безпеки. Свідчення її повного банкрутства", - заявив заступник керівника ОП.

За його словами, світ не може бути заручником застарілих правил процедури Радбезу.

Ба більше, він наголосив, що держава, що вже понад рік веде наймасштабнішу війну з часів Другої світової проти держави-засновниці ООН, держава, яка чітко кваліфікована Генеральною Асамблеєю ООН як агресор, вже давно мала б бути викинута зі складу Організації.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що у разі головування РФ у Радбезі, необхідно загнати її в кут і не дати можливості просувати неправдиві наративи.

Також ми писали, що, за даними МЗС України, Росія стала частиною Ради безпеки ООН незаконно.

Більш детально про те, чому Росія все ж таки почала головувати в Радбезі ООН, попри війну проти України, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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