У Зеленского о председательстве РФ в Совбезе ООН: свидетельство ее полного банкротства

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Украины Андрея Сибиги .

"Председательство России в Совете Безопасности ООН - единственном в мире органе, ответственном за поддержку международного мира - приговор всей современной архитектуре международной безопасности. Свидетельство ее полного банкротства", - заявил заместитель руководителя ОП.

По его словам, мир не может быть заложником устаревших правил процедуры Совбеза.

Более того, он отметил, что государство, которое уже более года ведущее самую масштабную войну со времен Второй мировой против государства-основателя ООН, государство, которое четко квалифицировано Генеральной Ассамблеей ООН как агрессор, уже давно должно было быть выброшено из состава Организации.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что в случае председательства РФ в Совбезе необходимо загнать его в угол и не дать возможности продвигать ложные нарративы.

Также мы писали, что, по данным МИД Украины, Россия стала частью Совбеза ООН незаконно.

Более подробно о том, почему Россия все же начала председательствовать в Совбезе ООН, несмотря на войну против Украины, можете узнать в материале РБК-Украина.

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