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У Зеленського допускають заборону деяких символів Росії після війни

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Київ, П'ятниця 10 березня 2023 20:06
У Зеленського допускають заборону деяких символів Росії після війни Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Окремі символи Російської Федерації мають бути заборонені після війни так само, як і нацистські.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в інтерв'ю Василю Голованову.

"До речі, потрібно буде подумати про заборону деяких символів Росії у повоєнний час. Як нацистських символів. Я думаю, що вони мають бути заборонені", - наголосив Подоляк.

При цьому він зазначив, що зараз це питання не на часі. Їм можна буде зайнятися лише після того, як Україна вийде на межі 1991 року, а війна завершиться.

Нагадаємо, раніше елітний бренд одягу Louis Vuitton використовував у своїй рекламі червоний, синій та білий кольори, а також латинську літеру V. Подоляк різко відреагував на таку витівку.

Також ми писали, що у німецькому місті Гамбург суд оштрафував чоловіка за те, що він наклеїв букву "Z" на вікно свого автомобіля.

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