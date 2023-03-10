У Зеленського допускають заборону деяких символів Росії після війни
Окремі символи Російської Федерації мають бути заборонені після війни так само, як і нацистські.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в інтерв'ю Василю Голованову.
"До речі, потрібно буде подумати про заборону деяких символів Росії у повоєнний час. Як нацистських символів. Я думаю, що вони мають бути заборонені", - наголосив Подоляк.
При цьому він зазначив, що зараз це питання не на часі. Їм можна буде зайнятися лише після того, як Україна вийде на межі 1991 року, а війна завершиться.
Нагадаємо, раніше елітний бренд одягу Louis Vuitton використовував у своїй рекламі червоний, синій та білий кольори, а також латинську літеру V. Подоляк різко відреагував на таку витівку.
Також ми писали, що у німецькому місті Гамбург суд оштрафував чоловіка за те, що він наклеїв букву "Z" на вікно свого автомобіля.
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