У Зеленського допускають заборону деяких символів Росії після війни

Окремі символи Російської Федерації мають бути заборонені після війни так само, як і нацистські.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в інтерв'ю Василю Голованову.

"До речі, потрібно буде подумати про заборону деяких символів Росії у повоєнний час. Як нацистських символів. Я думаю, що вони мають бути заборонені", - наголосив Подоляк.

При цьому він зазначив, що зараз це питання не на часі. Їм можна буде зайнятися лише після того, як Україна вийде на межі 1991 року, а війна завершиться.