У Зеленського допускають винесення Криму "за дужки" заради мирного договору з РФ
Українська сторона може піти на винесення питання окупованого Криму "за дужки" заради підписання реального мирного договору з Росією. Але питання територіальної цілісності буду визначатися виключно президентом Володимиром Зеленським.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
"Все, що стосується територіальної цілісності, визначається виключно президентом України. Він свою позицію неодноразово висловлював: Крим - це непорушна частина України. Всі території України - це Україна", - відповів він на питання про готовність винести питання півострова "за дужки", якщо воно стане непереборною перешкодою для підписання мирного договору.
За його словами, якісь питання можна виносити в окремі переговорні позиції.
"Але для нас принципово - це закінчення війни з реальною формулою безпеки, яка дозволить в майбутньому не мати таких війн на території України. Ми хочемо точно знати, скільки країн будуть з нами з першого дня, в разі чого, а не чекати 72 години, поки ми припинимо існувати. Ми не перестали існувати 43 дні і не перестанемо ще тисячі років, стільки, скільки потрібно українській цивілізації", - додав Подоляк.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав "неприйнятним" обговорення питань Криму і Донбасу на можливій зустрічі президентів Росії та України.
Зазначимо, російська сторона не готова обговорювати статус Криму і наполягає, що кримське питання нібито закрите.
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