У Зеленського дали пораду еліті РФ, яка не вірить в перемогу Путіна

"Якщо в російській політичній еліті є ті, хто "втомився від війни" і "хоче, щоб вона закінчилася" (за дивним інсайдом Bloomberg), у вас тільки одне рішення", - сказав Подоляк.

За словами радника, єдиним вірним рішенням є примус Путіна та секретаря РНБО РФ Миколи Патрушева до усвідомлення реальності та негайного виведення військ з усієї окупованої території, а також готовність до видачі військових злочинців.

"Чим довше "еліти" тягнуть із єдиним рішенням, тим менше шансів у них пережити фінал без максимальних особистих втрат, пережити об'ємний внутрішній бунт", - пояснив Подоляк.

Що передувало

Видання Bloomberg з посиланням на сім осіб, знайомих із ситуацією, які побажали залишитися невідомими повідомило, що представники російської еліти уже зневірилися у здатності Путіна перемогти у війні та вважать "заморожений" конфлікт найкращим варіантом для Кремля.

Співрозмовники видання вважають, що найбільш сприятливою перспективою стали б переговори наприкінці року, які перетворили б конфлікт на "заморожений" і дозволили б Путіну проголосити піррову перемогу росіян, утримавши частину захоплених українських територій.

Видання вважає, що зростаюча зневіра, ймовірно, посилить перекладання відповідальності за невдале вторгнення, яке вже призвело до гострих суспільних розбіжностей.

Катастрофічний підрив росіянами Каховської ГЕС ще більше ускладнив конфлікт, оскільки паводкові води затопили й захоплену територію.

Нагадаємо, за даними опитування незалежного "Левада-центру", у травні 2023 року 76% росіян підтримують війну з Україною. Респонденти чекають на тривалу війну, а підтримка мирних переговорів впала до мінімуму.

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