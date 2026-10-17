Прес-секретарем Білого дому може стати підтримуюча Зеленського активістка

Блогерка опублікувала кілька повідомлень у соцмережі, в яких пояснила, чому вважає себе підходящою кандидатурою на цю посаду.

"Послухайте мене: речник Лора Лумер", - написала активістка в першому повідомленні.

Приблизно за дві години вона повернулася до цієї теми і заявила, що могла б стати "відмінним прес-секретарем".

"Я б показувала президенту Трампу всі докази. Я приносила б на кожен брифінг свою папку, повну доказів", - написала Лумер.

Вона також опублікувала зображення, на якому її обличчя невдало наклали на фотографію жінки з довгим світлим волоссям. І сама Закарія, і колишня прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт – блондинки.

Фото: публікація Лори Лумер (x.com/LauraLoomer)

Крім того, Лумер поділилася своєю дитячою фотографією зі світлим волоссям, а в одному з повідомлень вона пожартувала, що насправді є натуральною білявкою.

Чому звільнили попереднього речника

Як відомо, Кеті Закарія розкритикувала після свого першого брифінгу для журналістів у Білому домі. У вівторок вона достроково завершила зустріч із пресою, помітно нервувала і відповіла лише на три запитання журналістів.

Додаткову увагу привернули питання щодо її юридичної освіти та професійної кваліфікації.

Попри це Лумер виступила на захист Закарії. У повідомленні в X вона звинуватила критиків у "невиправданій жорстокості".

"Я бажаю Кеті всього найкращого. Думаю, чудово, що у президента Трампа є люди, настільки віддані його справі, що вони готові щодня терпіти публічні причіпки. Я впевнена, що він це цінує, і вважаю, що Кеті мав добрі наміри", - написала активістка.

Хто ще може очолити прес-службу Білого дому

До призначення Закарії серед можливих кандидатів на заміну Керолайн Лівіт називали кількох союзників Трампа. Серед них - заступник прес-секретаря Білого дому Ганна Келлі, колишня виконувач обов'язків федерального прокурора США в Нью-Джерсі Аліна Хабба, колишня помічниця міністра внутрішньої безпеки Тріша Маклафлін та консервативний коментатор Скотт Дженнінгс.

Після повідомлень про звільнення Закарії Дженнінгс очолив список найімовірніших кандидатів на платформі прогнозування Kalshi. За ним слідували Келлі та консервативна письменниця Елізабет Піпко.

При цьому Трамп заявив кореспондентові Fox News у Білому домі Пітеру Дусі, що не поспішає заповнювати вакантну посаду.

Хто така Лора Лумер

Лора Лумер відома як ультраправа активістка, блогер та впливова прихильниця руху MAGA. Раніше вона виступала проти американської допомоги Україні та поширювала проросійські наративи.

Проте влітку 2026 Лумер заявила, що роками перебувала під впливом російської пропаганди. У липні вона вперше приїхала до України, зустрілася з президентом Володимиром Зеленським та відвідала пошкоджені російськими ударами об'єкти у Києві.