Поддерживающая Зеленского активистка может стать пресс-секретарем Белого дома

Блогерка опубликовала несколько сообщений в соцсети, в которых объяснила, почему считает себя подходящей кандидатурой на эту должность.

"Послушайте меня: пресс-секретарь Лора Лумер", - написала активистка в первом сообщении.

Примерно через два часа она вернулась к этой теме и заявила, что могла бы стать "отличным пресс-секретарем".

"Я бы показывала президенту Трампу все доказательства. Я бы приносила на каждый брифинг свою папку, полную доказательств", - написала Лумер.

Она также опубликовала изображение, на котором ее лицо неудачно наложили на фотографию женщины с длинными светлыми волосами. И сама Закария, и бывшая пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт - блондинки.

Фото: публикация Лоры Лумер (x.com/LauraLoomer)

Кроме того, Лумер поделилась своей детской фотографией со светлыми волосами, а в одном из сообщений она пошутила, что на самом деле является натуральной блондинкой.

Почему уволили предыдущего пресс-секретаря

Как известно, Кэти Закария подверглась критике после своего первого брифинга для журналистов в Белом доме. Во вторник она досрочно завершила встречу с прессой, заметно нервничала и ответила всего на три вопроса журналистов.

Дополнительное внимание привлекли вопросы о ее юридическом образовании и профессиональной квалификации.

Несмотря на это, Лумер выступила в защиту Закарии. В сообщении в X она обвинила критиков в "неоправданной жестокости".

"Я желаю Кэти всего наилучшего. Думаю, замечательно, что у президента Трампа есть люди, настолько преданные его делу, что они готовы каждый день терпеть публичные придирки. Я уверена, что он это ценит, и считаю, что у Кэти были добрые намерения", - написала активистка.

Кто еще может возглавить пресс-службу Белого дома

До назначения Закарии среди возможных кандидатов на замену Кэролайн Ливитт называли нескольких союзников Трампа. Среди них - заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли, бывшая исполняющая обязанности федерального прокурора США в Нью-Джерси Алина Хабба, бывшая помощница министра внутренней безопасности Триша Маклафлин и консервативный комментатор Скотт Дженнингс.

После сообщений об уходе Закарии Дженнингс возглавил список наиболее вероятных кандидатов на платформе прогнозирования Kalshi. За ним следовали Келли и консервативная писательница Элизабет Пипко.

При этом Трамп заявил корреспонденту Fox News в Белом доме Питеру Дуси, что не торопится заполнять вакантную должность.

Кто такая Лора Лумер

Лора Лумер известна как ультраправая активистка, блогер и влиятельная сторонница движения MAGA. Ранее она выступала против американской помощи Украине и распространяла пророссийские нарративы.

Однако летом 2026 года Лумер заявила, что годами находилась под влиянием российской пропаганды. В июле она впервые приехала в Украину, встретилась с президентом Владимиром Зеленским и посетила поврежденные российскими ударами объекты в Киеве.