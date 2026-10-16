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Близька до Трампа блогерка Лумер заперечила тезу про Зеленського як "перешкоду" для миру

14:48 16.10.2026 Пт
2 хв
aimg Тетяна Степанова
Близька до Трампа блогерка Лумер заперечила тезу про Зеленського як "перешкоду" для миру Фото: Лора Лумер (Getty Images)
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Усунення Володимира Зеленського від влади чи проведення нових виборів Україні "не зупинять російський імперіалізм".

Як повідомляє РБК-Україна, про це американська ультраправа активістка, блогерка та прихильниця президента США Дональда Трампа Лора Лумер написала у соцмережі Х.

На її думку, не має значення, чи Зеленський є президентом України, чи ні.

Адже мета російського диктатора Володимира Путіна - захопити Україну.

Потім він захопить Польщу, Латвію, Литву, і прокладе собі шлях через усю Європу.

"Люди занадто зациклюються на особистостях. Завтра в Україні можуть відбутися вибори, а Путін все одно знайде привід для війни. Росія вторглася в Україну. Не навпаки. Усунення Зеленського з посади не зупинить російський імперіалізм. Справа не в Зеленському. Справа у Путіні. Справа завжди була в Путіні", - наголосила Лумер.

Хто така Лора Лумер

Лора Лумер - американська праворадикальна політична активістка та блогерка, відома підтримкою президента США Дональда Трампа.

Вона неодноразово потрапляла в центр уваги через свої гучні заяви та поширення теорій змови, а американські ЗМІ писали про її вплив на окремі кадрові рішення в адміністрації Трампа.

Нагадаємо, у липні Лора Лумер відвідувала Україну, де, зокрема, поспілкувалася з президентом Володимиром Зеленським на власні очі побачила наслідки російської агресії.

Пізніше блогерка заявила, що помилялася у своїх попередніх висловлюваннях про Україну, оскільки перебувала під впливом російської пропаганди. ЇЇ ставлення до України та Зеленського кардинально змінилося.

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