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Зеленского и Авакова могут допросить на суде по делу Шеремета

Киев, Понедельник 20 июля 2020 15:07
Зеленского и Авакова могут допросить на суде по делу Шеремета
Фото: Арсен Аваков и Владимир Зеленский (mvs.gov.ua)
Автор: Олег Черныш

Адвокаты хотят допросить их в суде в качестве свидетелей

Президента Украины Владимира Зеленского и министра внутренних дел Арсена Авакова могут допросить в качестве свидетелей на суде по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Соответствующие ходатайства готовит защита подозреваемых.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Дело Шеремета: что известно спустя четыре года после убийства".

По словам адвоката Тараса Беспалого, так как дело Шеремета готовится для передачи в суд для рассмотрения по существу, защита уже вырабатывает стратегию.

"В качестве свидетелей мы будем вызывать для допроса в суде господина Зеленского, господина Авакова, бывших генпрокуроров Рябошапку и Луценко. Также обязательно вызовем на допрос как свидетеля господина (замглавы МВД, - ред.) Антона Геращенко", - сообщил адвокат.

Он также объяснил, что ранее Зеленский и Аваков публично демонстрировали подробную информированность о нюансах дела Шеремета, хотя по законодательству не имеют доступа к материалам дела.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что дело Шеремета является личной ответственностью Арсена Авакова, и исключил его отставку до полного завершения следствия.

По версии следствия, исполнителями убийства Шеремета являются волонтер Яна Дугарь, медик Юлия Кузьменко и бывший военнослужащий Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб в июле 2016 года в результате взрыва в автомобиле в центре Киева.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийАрсен АваковПавел Шеремет
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