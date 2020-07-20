Зеленського та Авакова можуть допитати на суді у справі Шеремета

Фото: Арсен Аваков і Володимир Зеленський (mvs.gov.ua)

Адвокати хочуть допитати їх на суді як свідків

Президента України Володимира Зеленського та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова можуть допитати у якості свідків на суді у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Відповідні клопотання готує захист підозрюваних.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Справа Шеремета: що відомо через чотири роки після вбивства".

За словами адвоката Тараса Безпалого, так як справа Шеремета готується для передачі в суд для розгляду по суті, захист вже виробляє стратегію.

"Як свідків ми будемо викликати для допиту в суді пана Зеленського, пана Авакова, колишніх генпрокурорів Рябошапку і Луценка. Також обов'язково викличемо на допит як свідка пана (заступника голови МВС, - ред.) Антона Геращенка", - повідомив адвокат.

Він також пояснив, що раніше Зеленський і Аваков публічно демонстрували детальну інформованість про нюанси справи Шеремета, хоча за законодавством не мають доступу до матеріалів справи.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що справа Шеремета є особистою відповідальністю Арсена Авакова, і виключив його відставку до повного завершення слідства.

За версією слідства, виконавцями вбивства Шеремета є волонтер Яна Дугарь, медик Юлія Кузьменко і колишній військовослужбовець Андрій Антоненко.

Павло Шеремет загинув в липні 2016 року в результаті вибуху в автомобілі у центрі Києва.