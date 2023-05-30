У Зеленського про атаку на Москву: дрони хочуть повернутися до своїх творців

"Дуже важливо зрозуміти. Ви ж знаєте, ми втягуємося в епоху штучного інтелекту. Можливо, не всі дрони готові атакувати Україну і хочуть повернутися до своїх творців та відповідним чином поставити запитання: "А навіщо ви нас відправляєте бити по дітях України, по Києву тощо?"", - заявив Подоляк.

При цьому радник голови ОП виключив можливість поступок України. Подоляк наголосив, що Росія повинна відповісти за розв'язану війну, а винні не уникнуть покарання.

"Після 15 місяців вони зрозуміли, що 14-го року вони не будуть? Жодного підписання лінії поділу... Кожен з них відповідатиме в повному обсязі", - сказав він.

Атака дронів на Москву

Нагадаємо, зранку 30 травня у мережі повідомили про атаку дронів на російську столицю та Підмосков'є. Пізніше влада підтвердила, що невідомі дрони атакували Москву, а також повідомили про роботу ППО.

Як інформують Telegram-канали, дрони влучили по трьох житлових будинках, проте значних руйнувань не було.

Всі деталі ранкової атаки на Москву та область - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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