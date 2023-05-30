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У Зеленского об атаке на Москву: дроны хотят вернуться к своим создателям

Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Офисе президента отреагировали на атаку дронов на Москву во вторник, 30 мая. Там заявили, что российские дроны хотят вернуться к своим создателям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в эфире Breakfast Show.

"Очень важно понять. Вы же знаете, мы втягиваемся в эру искусственного интеллекта. Возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к своим создателям и соответствующим образом задать вопросы: "А зачем вы нас отправляете бить]по детям Украины, по Киеву и так далее?"", - заявил Подоляк.

При этом советник главы ОП исключил возможность уступок Украины. Подоляк подчеркнул, что Россия должна ответить за развязанную войну, а виновные не уйдут от наказания.

"После 15 месяцев они поняли, что 14-го года у них не будет? Никакого подписания линии разделения... Каждый из них будет отвечать в полном объеме", - сказал он.

Атака дронов на Москву.

Напомним, утром 30 мая в сети сообщили об атаке дронов на российскую столицу и Подмосковье. Позже власти подтвердили, что неизвестные дроны атаковали Москву, а также сообщили о работе ПВО.

Как информируют Telegram-каналы, дроны ударили по трем жилым домам, однако значительных разрушений не было.

Все детали утренней атаки на Москву и область - читайте в материале РБК-Украина.

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