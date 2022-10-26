У Зеленського анонсували "зрозуміліший" графік віялових відключень

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко.

"Працюємо над удосконаленням графіка відключення електроенергії. Такий графік має стати більш зрозумілим для споживачів, головне створювати якнайменше дискомфорту, наскільки це можливо за сьогоднішніх обставин", - зазначив він.

За його словами, особливу увагу буде приділено потребам критичної інфраструктури та оборони.