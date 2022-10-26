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У Зеленского анонсировали "более понятный" график веерных отключений

Фото: замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко (president.gov.ua)
Автор: Юлия Бойко

В ближайшее время в Украине появится "более понятный" график веерных отключений электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Работаем над усовершенствованием графика отключения электроэнергии. Такой график должен стать более понятным для потребителей, главное создавать как можно меньше дискомфорта, насколько это возможно в сегодняшних обстоятельствах", - отметил он.

По его словам, особое внимание будет уделено потребностям критической инфраструктуры и обороны.

Напомним, ранее глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью РБК-Украина заявил, что графики веерных отключений электроэнергии сделают более справедливыми для потребителей.

С октября после массированных ударов по объектам энергетики в Украине применяются веерные отключения света, что сбалансировать энергосистему. Как правило, электричество могут отключать от одного до двух раз в день не более чем на четыре часа.

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Офис президентаЭлектроэнергияВеерные отключения