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У Зеленского анонсировали либерализации визового режима в Украине

Новости » Политика     19.06.2020 - 20:31
У Зеленского анонсировали либерализации визового режима в Украине
Фото: Кирилл Тимошенко (facebook.com kirill timoshenko)

Либерализация визового режима произойдет в ближайшие недели

Украина в ближайшее время либерализует визовый режим для иностранцев. Соответствующее решение будет принято в ближайшие две недели.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По словам Тимошенко, во время рабочей поездки в Хмельницкую область президент Владимир Зеленский дал поручение министру иностранных дел Дмитрию Кулебе разработать проект либерализации визового режима.

"Я думаю, что за неделю-две она уже будет - либерализация визового режима. Ну это невозможно, когда виза в Украину стоит 80 долларов, а ее делать 30 дней. Слушайте, ну никто сюда поедет за такие деньги и такой срок получения визы", - подчеркнул он.

Тимошенко рассказал, что планируется внедрить электронную визу или так называемую Visa on Arrival для туризма в Украине.

Напомним, ранее Зеленский предложил отменить визы для иностранных туристов из Китая, Австралии, Новой Зеландии и арабских стран.

Кроме того, сейчас ведется подготовка для введения безвизового режима между Украиной и Канадой.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Владимир Зеленскийвизовый режим
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