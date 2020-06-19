У Зеленського анонсували лібералізацію візового режиму в Україні

Фото: Кирило Тимошенко (facebook.com kirill timoshenko)

Лібералізація візового режиму відбудеться найближчими тижнями

Україна найближчим часом лібералізує візовий режим для іноземців. Відповідне рішення буде ухвалено у найближчі два тижні.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

За словами Тимошенка, під час робочої поїздки до Хмельницької області президент Володимир Зеленський дав доручення міністру закордонних справ Дмитру Кулебі розробити проект лібералізації візового режиму.

"Я думаю, що за тиждень-два вона вже буде - лібералізація візового режиму. Ну це неможливо, коли віза в Україну коштує 80 доларів, а її робити 30 днів. Слухайте, ну ніхто сюди поїде за такі гроші й такий строк отримання візи", - наголосив він.

Тимошенко розповів, що планується впровадити електронну візу або так звану Visa on Arrival для туризму в Україні.

Нагадаємо, раніше Зеленський запропонував скасувати візи для іноземних туристів з Китаю, Австралії, Нової Зеландії та арабських країн.

Крім того, зараз ведеться підготовка для введення безвізового режиму між Україною та Канадою.

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Автор: Дмитро Левицький