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Зеленский предлагает отменить визы для иностранцев: список стран

Новости » Политика     04.06.2020 - 16:32
Зеленский предлагает отменить визы для иностранцев: список стран
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Туристы из Китая, Австралии и ряда других стран смогут посетить Украину без виз

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает отменить визы для иностранных туристов. Речь идет о туристах из Китая, Австралии, Новой Зеландии или арабских стран.

Об этом он заявил на совещании с представителями туристической сферы, передает сайт президента.

По его словам, он поставит задачу МИД Украины рассмотреть либерализацию визового режима для иностранных туристов. В частности, предлагается отменить визы для граждан следующих стран:

  • Китай
  • Австралия
  • Новая Зеландия
  • Арабские страны

"Надо либерализовать визовую политику: если страны отменяют визы для украинцев, которые приезжают к ним, - мы для них отменяем. Нам надо конкурировать за туриста", - отметил Зеленский.

Также сообщается, что, по оценкам туроператоров, иностранный турист находится в Украине в среднем три-четыре дня и тратит 120-150 долларов.

Напомним, ранее в Европейской комиссии заявили, что Брюссель не будет пересматривать безвизовый режим с Украиной из-за пандемии коронавируса.

Ранее также сообщалось о подготовке введения безвизового режима между Украиной и Канадой.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Владимир Зеленскийтуризмвизы
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