У Зеленского анонсировали брифинг по результатам заседания СНБО

Брифинг пройдет в пресс-центре Офиса президента Украины на улице Банковой, 11.

В связи с распространением эпидемии COVID-19 в Украине количество представителей СМИ, которые смогут принять участие в брифинге, будет ограниченной до 30 человек.

Для аккредитации журналистов попросили до 14:00 прислать на адрес apu@apu.gov.ua такую информацию:

1. Фамилия, имя и отчество.

2. Название СМИ.

3. Должность.

4. Телефон.

5. Копия редакционного удостоверения.

В пресс-службе ОП пообещали, что подтверждение аккредитации будет выслано на указанный в письме электронный адрес.

Брифинг также будет транслироваться онлайн на официальной фейсбук-странице Офиса президента Украины.