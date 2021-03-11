У Зеленского анонсировали брифинг по результатам заседания СНБО

Сегодня, 11 марта, ориентировочно в 16:00 состоится брифинг по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Об этом сообщает пресс-служба ОП.
Брифинг пройдет в пресс-центре Офиса президента Украины на улице Банковой, 11.
В связи с распространением эпидемии COVID-19 в Украине количество представителей СМИ, которые смогут принять участие в брифинге, будет ограниченной до 30 человек.
Для аккредитации журналистов попросили до 14:00 прислать на адрес apu@apu.gov.ua такую информацию:
1. Фамилия, имя и отчество.
2. Название СМИ.
3. Должность.
4. Телефон.
5. Копия редакционного удостоверения.
В пресс-службе ОП пообещали, что подтверждение аккредитации будет выслано на указанный в письме электронный адрес.
Брифинг также будет транслироваться онлайн на официальной фейсбук-странице Офиса президента Украины.
Напомним, сегодня, 11 марта, состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны. Что именно вынесено на повестку дня накануне не разглашалось, но в конце февраля секретарь Совбеза Алексей Данилов анонсировал заседание через две недели с отчетами правоохранителей в отношении подозреваемых в государственной измене и утверждением стратегии относительно "крымского вопроса".
Данилов отметил, что на прошлой неделе с президентом Владимиром Зеленским они согласовали список вопросов, которые будут обсуждаться на заседании.