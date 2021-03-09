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Данилов назвал дату проведения очередного заседания СНБО

Новина українською → Украина, Вторник 09 марта 2021 13:37
Данилов назвал дату проведения очередного заседания СНБО Фото: Алексей Данилов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов анонсировал очередное заседание ведомства. Оно состоится в пятницу, 12 марта.

Об этом Данилов заявил в ходе форума "Украина 30".

"В пятницу 12 марта пройдет очередное заседание СНБО. В понедельник на прошлой неделе мы с президентом согласовали список вопросов, которые будут обсуждаться", - заявил секретарь СНБО.

По его словам, "совещания СНБО проходят в плановом режиме", а пятница - это день заседания.

"Потому раз в неделю или раз месяц при необходимости мы собираем совещание СНБО, и там мы рассматриваем те вопросы, которые, как считаем, являются крайне необходимыми для страны", - подчеркнул Данилов.

Он отметил, что до начала совещания СНБО в пятницу СМИ не получат информацию о возможных санкциях, которые будут рассматриваться на совещании.

Напомним, ранее Данилов пообещал, что Украина даст "достойный ответ" на любые действия России после введения санкций против Виктора Медведчука. Он рассказал, что СНБО рассматривает различные сценарии реакции Москвы.

Как писало РБК-Украина, в Кремле санкции против Медведчука называли "тревожной информацией". В санкциях против Медведчука РФ увидела якобы намерения Украины завершить войну на Донбассе силовыми методами.

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