Данилов назвал дату проведения очередного заседания СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов анонсировал очередное заседание ведомства. Оно состоится в пятницу, 12 марта.

"В пятницу 12 марта пройдет очередное заседание СНБО. В понедельник на прошлой неделе мы с президентом согласовали список вопросов, которые будут обсуждаться", - заявил секретарь СНБО.

По его словам, "совещания СНБО проходят в плановом режиме", а пятница - это день заседания.

"Потому раз в неделю или раз месяц при необходимости мы собираем совещание СНБО, и там мы рассматриваем те вопросы, которые, как считаем, являются крайне необходимыми для страны", - подчеркнул Данилов.

Он отметил, что до начала совещания СНБО в пятницу СМИ не получат информацию о возможных санкциях, которые будут рассматриваться на совещании.