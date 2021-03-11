У Зеленського анонсували брифінг за результатами засідання РНБО

Брифінг пройде у прес-центрі Офісу президента України на вулиці Банковій, 11.

У зв’язку з поширенням епідемії COVID-19 в Україні кількість представників засобів масової інформації, які зможуть взяти участь у брифінгу, буде обмеженою до 30 осіб.

Для акредитації журналістів попросили до 14:00 надіслати на адресу apu@apu.gov.ua таку інформацію:

1. Прізвище, ім'я та по батькові.

2. Назва ЗМІ.

3. Посада.

4. Телефон.

5. Копія редакційного посвідчення.

В прес-службі ОП пообіцяли, що підтвердження акредитації буде надіслано на вказану в листі електронну адресу.

Брифінг також транслюватиметься онлайн на офіційній фейсбук-сторінці Офісу президента України.