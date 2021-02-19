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У Зеленского анонсировали брифинг Данилова после заседания СНБО

Автор: РБК-Украина

По итогам заседания СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины) его секретарь Алексей Данилов проведет брифинг. Заседание будет частично закрытым.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Сообщается, что сегодня ориентировочно в 17:30 пройдет брифинг Данилова. Место проведения - пресс-центр Офиса президента на улице Банковой, 11.

Напомним, ранее источники РБК-Украина сообщили, что на сегодняшнее заседание могут вынести вопрос санкций против бизнес-структур, которые возможно связаны с нардепом Виктором Медведчуком. В частности, санкции против компании, эксплуатирующей участок нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление". Также не исключено, что могут ввести санкции против других народных депутатов.

Офис президента отмечал, что ожидаются жесткие решения в связи с угрозами национальной безопасности. У Владимира Зеленского утверждают, что до 2019 года необходимые действия откладывались по политическим мотивам. При этом все решения Совета нацбезопасности являются законными и направлены на защиту национальных интересов.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийСНБО
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