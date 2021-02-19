У Зеленського анонсували брифінг Данілова після засідання РНБО

Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна повідомили, що на сьогоднішнє засідання можуть винести питання санкцій проти бізнес-структур, які можливо пов'язані з нардепом Віктором Медведчуком. Зокрема, санкції проти компанії, що експлуатує ділянку нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок". Також не виключено, що можуть ввести санкції проти інших народних депутатів.

Офіс президента зазначав, що очікуються жорсткі рішення у зв'язку з загрозами національній безпеці. У Володимира Зеленського стверджують, що до 2019 року необхідні дії відкладалися з політичних мотивів. При цьому всі рішення Ради нацбезпеки є законними і спрямовані на захист національних інтересів.