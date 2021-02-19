У Зеленского анонсировали брифинг Данилова после заседания СНБО

Напомним, ранее источники РБК-Украина сообщили, что на сегодняшнее заседание могут вынести вопрос санкций против бизнес-структур, которые возможно связаны с нардепом Виктором Медведчуком. В частности, санкции против компании, эксплуатирующей участок нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление". Также не исключено, что могут ввести санкции против других народных депутатов.

Офис президента отмечал, что ожидаются жесткие решения в связи с угрозами национальной безопасности. У Владимира Зеленского утверждают, что до 2019 года необходимые действия откладывались по политическим мотивам. При этом все решения Совета нацбезопасности являются законными и направлены на защиту национальных интересов.