У Зеленського анонсували брифінг Данілова після засідання РНБО
За підсумками засідання РНБО (Ради національної безпеки і оборони України) його секретар Олексій Данілов проведе брифінг. Засідання буде частково закритим.
Про це йдеться в повідомленні на сайті президента України.
Повідомляється, що сьогодні орієнтовно о 17:30 відбудеться брифінг Данілова. Місце проведення - прес-центр Офісу президента на вулиці Банковій, 11.
Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна повідомили, що на сьогоднішнє засідання можуть винести питання санкцій проти бізнес-структур, які можливо пов'язані з нардепом Віктором Медведчуком. Зокрема, санкції проти компанії, що експлуатує ділянку нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок". Також не виключено, що можуть ввести санкції проти інших народних депутатів.
Офіс президента зазначав, що очікуються жорсткі рішення у зв'язку з загрозами національній безпеці. У Володимира Зеленського стверджують, що до 2019 року необхідні дії відкладалися з політичних мотивів. При цьому всі рішення Ради нацбезпеки є законними і спрямовані на захист національних інтересів.