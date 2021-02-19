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У Зеленського анонсували брифінг Данілова після засідання РНБО

Новость на русском → Київ, П'ятниця 19 лютого 2021 13:58
У Зеленського анонсували брифінг Данілова після засідання РНБО Фото: Олексій Данілов (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

За підсумками засідання РНБО (Ради національної безпеки і оборони України) його секретар Олексій Данілов проведе брифінг. Засідання буде частково закритим.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента України.

Повідомляється, що сьогодні орієнтовно о 17:30 відбудеться брифінг Данілова. Місце проведення - прес-центр Офісу президента на вулиці Банковій, 11.

Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна повідомили, що на сьогоднішнє засідання можуть винести питання санкцій проти бізнес-структур, які можливо пов'язані з нардепом Віктором Медведчуком. Зокрема, санкції проти компанії, що експлуатує ділянку нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок". Також не виключено, що можуть ввести санкції проти інших народних депутатів.

Офіс президента зазначав, що очікуються жорсткі рішення у зв'язку з загрозами національній безпеці. У Володимира Зеленського стверджують, що до 2019 року необхідні дії відкладалися з політичних мотивів. При цьому всі рішення Ради нацбезпеки є законними і спрямовані на захист національних інтересів.

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