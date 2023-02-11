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Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 11 лютого, Руслана Дзюбу було звільнено з посади заступника командувача Нацгвардії України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.

Згідно з указом 74/2023 президента України Володимира Зеленського було звільнено заступника командувача Нацгвардії України.

"Звільнити Дзюбу Руслана Володимировича з посади заступника командувача Національної гвардії України", - йдеться в тексті указу.

Зазначимо, Дзюба також був заступником командувача НГУ з тилу та був начальником логістики.

Крім того, сьогодні Зеленський ввів до складу РНБО голову Служби безпеки України Василя Малюка та голову Національної поліції України Ігоря Клименка.

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Володимир ЗеленськийНацгвардія