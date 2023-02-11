Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардией

Сегодня, 11 февраля, Руслан Дзюба был уволен с должности заместителя командующего Нацгвардией Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.

Отметим, Дзюба также был заместителем командующего НГУ с тыла – начальником логистики.

"Уволить Дзюбу Руслана Владимировича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины", - говорится в тексте указа.

Кроме того, сегодня Зеленский ввел в состав СНБО главу Службы безопасности Украины Василия Малюка и главу Национальной полиции Украины Игоря Клименко.

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