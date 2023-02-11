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Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардией

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Украина, Суббота 11 февраля 2023 20:59
Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардией Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 11 февраля, Руслан Дзюба был уволен с должности заместителя командующего Нацгвардией Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.

Согласно указу 74/2023 президента Украины Владимира Зеленского был уволен заместитель командующего Нацгвардией Украины.

"Уволить Дзюбу Руслана Владимировича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины", - говорится в тексте указа.

Отметим, Дзюба также был заместителем командующего НГУ с тыла – начальником логистики.

Кроме того, сегодня Зеленский ввел в состав СНБО главу Службы безопасности Украины Василия Малюка и главу Национальной полиции Украины Игоря Клименко.

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