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Зеленський звільнив заступника голови Служби зовнішньої розвідки

П'ятниця 17 листопада 2023 20:57
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Зеленський звільнив заступника голови Служби зовнішньої розвідки Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Тарасовського з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ голови держави, який опублікований на сайті Офісу президента.

"Звільнити Тарасовського Олександра Олексійовича з посади заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України", - йдеться в указі.

При цьому причини звільнення не вказано.

Служба зовнішньої розвідки України

СЗР створена у 2004 році на базі Департаменту розвідки і розвідпідрозділів регіональних органів Служби безпеки України.

Служба здійснює розвідувальну діяльність в політичній, економічній, військово-технічній, науково-технологічній, інформаційній і екологічній сферах, участі у боротьбі з міжнародною організованою злочинністю, тероризмом, забезпечення безпеки установ і громадян України за кордоном.

Керівник СЗР входить до складу Ради національної безпеки і оборони України і підпорядковується безпосередньо президентові України.

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