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Зеленский уволил замглавы Службы внешней разведки

Пятница 17 ноября 2023 20:57
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Зеленский уволил замглавы Службы внешней разведки Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский уволил Александра Тарасовского с должности заместителя председателя Службы внешней разведки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства, опубликованный на сайте Офиса президента.

"Уволить Тарасовского Александра Алексеевича с должности заместителя Председателя Службы внешней разведки Украины", - говорится в указе.

При этом причины увольнения не указаны.

Служба внешней разведки Украины

СВР создана в 2004 году на базе Департамента разведки и разведподразделений региональных органов Службы безопасности Украины.

Служба осуществляет разведывательную деятельность в политической, экономической, военно-технической, научно-технологической, информационной и экологической сферах, участия в борьбе с международной организованной преступностью, терроризмом, обеспечения безопасности учреждений и граждан Украины за рубежом.

Руководитель СВР входит в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины и подчиняется непосредственно президенту Украины.

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