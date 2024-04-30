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Зеленський звільнив посла в Кувейті

Вівторок 30 квітня 2024 15:25
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Зеленський звільнив посла в Кувейті Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 30 квітня, президент Володимир Зеленський, с підписав указ про звільнення посла України в Кувейті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ президента України.

"Звільнити Балануцу Олександра Олександровича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Державі Кувейт", - зазначається в указі.

Олександр Балануца

Згідно з даними Міністерства закордонних справ, Балануца завершив у 2002 році факультет іноземних мов Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, а вже у 2009 році - здобув ступінь магістра міжнародного права.

Зокрема з 2003 по 2006 роки він очолював посади головного спеціаліста, завідувача відділу, начальника відділу міжнародного співробітництва в Міністерстві фінансів України.

Вже з 2016 по 2019 роки Балануца став консулом-керівником консульства України в Дубаї.

Також варто додати, що 15 квітня 2019 року відбулась урочиста церемонія вручення експослом вірчих грамот еміру Кувейта.

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Володимир Зеленський Кувейт
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