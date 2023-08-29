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Зеленский уволил начальника СБУ в Закарпатской области

Киев, Вторник 29 августа 2023 17:46
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Зеленский уволил начальника СБУ в Закарпатской области Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский уволил начальника управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области. Эту должность занимал Евгений Борзилов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента.

Указ №548/2023 был опубликован на сайте Офиса президента во вторник, 29 августа.

"Уволить Борзилова Евгения Викторовича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области", - говорится в сообщении.

В документе не указаны причины увольнения. Также неизвестно, кто возглавит управление СБУ в Закарпатской области.

Кто такой Борзилов

Евгений Борзилов возглавил СБУ в Закарпатской области в 2019 году. Ранее он был руководителем управления СБУ в Полтавской области.

Из открытых источников известно, что Евгений Борзилов в 2014 году занимал должность заместителя начальника Управления Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

Чистки в СБУ

Напомним, в марте 2023 года президент Владимир Зеленский сменил нескольких руководителей СБУ в регионах. В частности, чистки прошли в Запорожской и Сумской областях.

Кроме того, глава государства уволил с должности заместителя главы Службы безопасности Украины Александра Якушева.

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Владимир Зеленский Служба безопасности Украины Закарпатская область Офис президента
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