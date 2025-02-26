Зеленський звільнив командувача об'єднаних сил ЗСУ Гнатова

Андрія Гнатова звільнили з посади командувача об'єднаних сил ЗСУ. Він обіймав посаду вісім місяців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ українського президента Володимира Зеленського.
Президент Зеленський сьогодні, 26 лютого, підписав указ №148/2025 про звільнення Андрія Гнатова з посади командувача об'єднаних сил Збройних Сил України.
Зауважимо, що Андрій Гнатов очолював Об'єднані сили ЗСУ з 24 червня 2024 року.
Андрій Гнатов народився в Україні, здобув військову освіту в Харківському інституті танкових військ. Свою службу розпочав у батальйоні морської піхоти, дислокованому в Криму.
Після окупації півострова Росією не зрадив присязі та переїхав на материкову частину України, де продовжив військову кар’єру.
У 2016 році став начальником штабу 36-ї окремої бригади морської піхоти, а через два роки очолив її. На посаді командира бригади перебував до 2021 року. Під час АТО та ООС брав активну участь в обороні України від російської агресії.
З початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Гнатов керував угрупованням військ "Примор'я" та відіграв важливу роль у відбитті російських атак на півдні України.
Завдяки його стратегії українські сили змогли відновити контроль над низкою населених пунктів у Херсонській області та зупинити просування ворога.
У червні 2022 року за успіхи в оборонних операціях отримав звання бригадного генерала.
За свою службу нагороджений орденом Богдана Хмельницького, Хрестом бойових заслуг та іншими державними відзнаками.
Нагадаємо, що наприкінці січня цього року Зеленський повідомив, що командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Андрій Гнатов перейде в Генеральний штаб.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.