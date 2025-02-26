RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Зеленский уволил командующего объединенных сил ВСУ Гнатова

Фото: командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов (68 ОЕБр им. Олексы Довбуша)
Автор: Карина Левицкая

Андрея Гнатова уволили с должности командующего объединенных сил ВСУ. Он занимал должность восемь месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ украинского президента Владимира Зеленского.

Президент Зеленский сегодня, 26 февраля, подписал указ №148/2025 об увольнении Андрея Гнатова с должности командующего объединенных сил Вооруженных Сил Украины.

Заметим, что Андрей Гнатов возглавлял Объединенные силы ВСУ с 24 июня 2024 года.

Что известно о Гнатове

Андрей Гнатов родился в Украине, получил военное образование в Харьковском институте танковых войск. Свою службу начал в батальоне морской пехоты, дислоцированном в Крыму.

После оккупации полуострова Россией не изменил присяге и переехал на материковую часть Украины, где продолжил военную карьеру.

В 2016 году стал начальником штаба 36-й отдельной бригады морской пехоты, а через два года возглавил ее. В должности командира бригады находился до 2021 года. Во время АТО и ООС принимал активное участие в обороне Украины от российской агрессии.

С начала полномасштабного вторжения в 2022 году Гнатов руководил группировкой войск "Приморье" и сыграл важную роль в отражении российских атак на юге Украины.

Благодаря его стратегии украинские силы смогли восстановить контроль над рядом населенных пунктов в Херсонской области и остановить продвижение врага.

В июне 2022 года за успехи в оборонительных операциях получил звание бригадного генерала.

За свою службу награжден орденом Богдана Хмельницкого, Крестом боевых заслуг и другими государственными наградами.

Напомним, что в конце января этого года Зеленский сообщил, что командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов перейдет в Генеральный штаб.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВойна России против Украины