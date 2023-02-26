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Зеленський звільнив командувача Об’єднаних сил

Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 26 лютого, президент України Володимир Зеленський звільнив командувача Об’єднаних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента.

"Звільнити Москальова Едуарда Михайловича з посади командувача Об’єднаних сил", - йдеться в указі.

Зазначимо, 15 березня 2022 року Зеленський призначив генерал-майора Едуарда Москальова командувачем ООС.

До цього Москальов був начальником штабу – першим заступником командувача військ оперативного командування "Схід" Сухопутних військ України та заступником командувача Обʼєднаних сил.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії.

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Володимир ЗеленськийЗбройні сили України