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Зеленский уволил командующего Объединенных сил

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 26 февраля, президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего Объединенных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.

"Уволить Москалева Эдуарда Михайловича с должности командующего Объединенных сил", - говорится в указе.

Отметим, 15 марта 2022 года Зеленский назначил генерал-майора Эдуарда Москалева командующим ООС.

До этого Москалев был начальником штаба – первым заместителем командующего войсками оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Украины и заместителем командующего Объединенными силами.

Напомним, недавно Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардией.

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Владимир ЗеленскийВооруженные силы Украины