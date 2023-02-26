Сьогодні, 26 лютого, президент України Володимир Зеленський звільнив командувача Об’єднаних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента.

"Звільнити Москальова Едуарда Михайловича з посади командувача Об’єднаних сил", - йдеться в указі. Зазначимо, 15 березня 2022 року Зеленський призначив генерал-майора Едуарда Москальова командувачем ООС. До цього Москальов був начальником штабу – першим заступником командувача військ оперативного командування "Схід" Сухопутних військ України та заступником командувача Обʼєднаних сил.