Сегодня, 26 февраля, президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего Объединенных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.

"Уволить Москалева Эдуарда Михайловича с должности командующего Объединенных сил", - говорится в указе. Отметим, 15 марта 2022 года Зеленский назначил генерал-майора Эдуарда Москалева командующим ООС. До этого Москалев был начальником штаба – первым заместителем командующего войсками оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Украины и заместителем командующего Объединенными силами.