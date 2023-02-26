Зеленский уволил командующего Объединенных сил
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Сегодня, 26 февраля, президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего Объединенных сил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.
"Уволить Москалева Эдуарда Михайловича с должности командующего Объединенных сил", - говорится в указе.
Отметим, 15 марта 2022 года Зеленский назначил генерал-майора Эдуарда Москалева командующим ООС.
До этого Москалев был начальником штаба – первым заместителем командующего войсками оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Украины и заместителем командующего Объединенными силами.
Напомним, недавно Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардией.
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