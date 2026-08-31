Зеленський звільнив Камишіна з посади радника президента зі стратегічних питань

"Увільнити Камишіна Олександра Миколайовича від виконання обов'язків Радника президента України зі стратегічних питань (поза штатом)", - сказано в документі.

Камишін підтвердив завершення роботи на позиції радника президента України зі стратегічних питань.

"За ці два роки наша оборонка стала стратегічною галуззю всередині країни і почала інтегруватись в оборонно-промислову архітектуру Європи та США. Дякую президенту за довіру та можливість бути корисним", - йдеться в його заяві.

Він зазначив, що продовжить працювати в оборонці, насамперед над залученням інвестицій в український мілтех та розбудовою міжнародних партнерств.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський призначив заступника голови Державної прикордонної служби Вадима Ченчика тимчасовим виконувачем обов'язків керівника відомства.