Зеленський звільнив Камишіна з посади радника президента зі стратегічних питань

Український президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Камишіна від виконання обов’язків радника зі стратегічних питань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ №844/2026 на сайті глава держави і допис Камишіна в Telegram.
"Увільнити Камишіна Олександра Миколайовича від виконання обов'язків Радника президента України зі стратегічних питань (поза штатом)", - сказано в документі.
Камишін підтвердив завершення роботи на позиції радника президента України зі стратегічних питань.
"За ці два роки наша оборонка стала стратегічною галуззю всередині країни і почала інтегруватись в оборонно-промислову архітектуру Європи та США. Дякую президенту за довіру та можливість бути корисним", - йдеться в його заяві.
Він зазначив, що продовжить працювати в оборонці, насамперед над залученням інвестицій в український мілтех та розбудовою міжнародних партнерств.
Нагадаємо, сьогодні Зеленський призначив заступника голови Державної прикордонної служби Вадима Ченчика тимчасовим виконувачем обов'язків керівника відомства.
Зазначимо, нещодавно Володимир Зеленський призначив нових суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати. Посади отримали 11 суддів ВАКС та п'ять суддів апеляційної інстанції.
Це рішення необхідне для виконання умов, пов'язаних із подальшим наданням Україні фінансової підтримки з боку Євросоюзу у розмірі 250-300 млн євро.