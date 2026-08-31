Зеленский уволил Камышина с должности советника президента по стратегическим вопросам

Украинский президент Владимир Зеленский уволил Александра Камышина от исполнения обязанностей советника по стратегическим вопросам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №844/2026 на сайте главы государства и сообщение Камышина в Telegram.
"Освободить Камышина Александра Николаевича от исполнения обязанностей Советника президента Украины по стратегическим вопросам (вне штата)", - говорится в документе.
Камышин подтвердил завершение работы на позиции советника президента Украины по стратегическим вопросам.
"За эти два года наша оборонка стала стратегической отраслью внутри страны и начала интегрироваться в оборонно-промышленную архитектуру Европы и США. Благодарю президента за доверие и возможность быть полезным", - говорится в его заявлении.
Он отметил, что продолжит работать в оборонке, прежде всего над привлечением инвестиций в украинский милтех и развитием международных партнерств.
Напомним, сегодня Зеленский назначил заместителя председателя Государственной пограничной службы Вадима Ченчика временным исполняющим обязанности руководителя ведомства.
Отметим, что недавно Владимир Зеленский назначил новых судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты. Должности получили 11 судей ВАКС и пять судей апелляционной инстанции.
Это решение необходимо для выполнения условий, связанных с последующим предоставлением Украине финансовой поддержки со стороны Евросоюза в размере 250-300 млн евро.