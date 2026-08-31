Зеленский уволил Камышина с должности советника президента по стратегическим вопросам

"Освободить Камышина Александра Николаевича от исполнения обязанностей Советника президента Украины по стратегическим вопросам (вне штата)", - говорится в документе.

Камышин подтвердил завершение работы на позиции советника президента Украины по стратегическим вопросам.

"За эти два года наша оборонка стала стратегической отраслью внутри страны и начала интегрироваться в оборонно-промышленную архитектуру Европы и США. Благодарю президента за доверие и возможность быть полезным", - говорится в его заявлении.

Он отметил, что продолжит работать в оборонке, прежде всего над привлечением инвестиций в украинский милтех и развитием международных партнерств.

Напомним, сегодня Зеленский назначил заместителя председателя Государственной пограничной службы Вадима Ченчика временным исполняющим обязанности руководителя ведомства.