Зеленський звільнив голову Центру протидії дезінформації

Як повідомляє РБК-Україна, відповідний указ було опубліковано на сайті Офісу президента у четвер, 20 квітня.

У документі вказано, що Лисенко сама подала заяву на звільнення. Раніше повідомлялось, що у 2021 року пішла у декретну відпустку, а її обов'язки виконував перший заступник - Андрій Шаповалов.

Поліна Лисенко очолила ЦПД у квітні 2021 року. Раніше вона вона працювала юристом та помічницею першого заступника директора НАБУ. Вона також очолювала департамент міжнародно-правового співробітництва та повернення активів Офісу генерального прокурора та проект з розвитку судової гілки влади та міжнародної співпраці Офісу простих рішень і результатів.