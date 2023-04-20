Зеленский уволил главу Центра противодействия дезинформации
Президент Владимир Зеленский подписал указ №233 об увольнении Полины Лысенко с должности главы Центра противодействия дезинформации.
Как сообщает РБК-Украина, соответствующий указ был опубликован на сайте Офиса президента в четверг, 20 апреля.
В документе указано, что Лысенко сама подала заявление на увольнение. Ранее сообщалось, что в 2021 году он ушел в декретный отпуск, а его обязанности исполнял первый заместитель - Андрей Шаповалов.
Полина Лысенко возглавила ЦПД в апреле 2021 года. Ранее она работала юристом и помощницей первого заместителя директора НАБУ. Она также возглавляла департамент международно-правового сотрудничества и возвращение активов Офиса генерального прокурора и проект по развитию судебной ветви власти и международному сотрудничеству Офиса простых решений и результатов.
Напомним, на заседании во вторник, 11 апреля, Кабинет министров Украины уволил Вадима Мельника с должности Директора Бюро экономической безопасности.
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