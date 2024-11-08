Зеленський звільнив голову Нікопольської РВА

Український президент Володимир Зеленський звільнив голову Нікопольської районної державної адміністрації. Цю посаду до сьогодні обіймав Євген Євтушенко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Розпорядження президента України №129/2024-рп передбачає звільнення Євтушенка з посади голови Нікопольської районної державної адміністрації Дніпропетровської області.

"Звільнити Євтушенка Євгена Вячеславовича з посади голови Нікопольської районної державної адміністрації Дніпропетровської області відповідно до пункту 2 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України у зв'язку зі скасуванням допуску до державної таємниці", - йшлось в розпорядженні.

Що відомо про Євтушенка

Від 2021 року Євген Євтушенко займає посаду голови Нікопольської районної державної адміністрації.

За фахом він лікар, зокрема має понад 10 років досвіду роботи хірургом у Томаківській центральній районній лікарні.

Пізніше Євтушенко обіймав посаду заступника селищного голови. У грудні 2019 року був призначений головою Томаківської РДА.