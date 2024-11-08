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Зеленський звільнив голову Нікопольської РВА

Україна, П'ятниця 08 листопада 2024 22:10
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Зеленський звільнив голову Нікопольської РВА Фото: український президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський звільнив голову Нікопольської районної державної адміністрації. Цю посаду до сьогодні обіймав Євген Євтушенко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Розпорядження президента України №129/2024-рп передбачає звільнення Євтушенка з посади голови Нікопольської районної державної адміністрації Дніпропетровської області.

"Звільнити Євтушенка Євгена Вячеславовича з посади голови Нікопольської районної державної адміністрації Дніпропетровської області відповідно до пункту 2 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України у зв'язку зі скасуванням допуску до державної таємниці", - йшлось в розпорядженні.

Що відомо про Євтушенка

Від 2021 року Євген Євтушенко займає посаду голови Нікопольської районної державної адміністрації.

За фахом він лікар, зокрема має понад 10 років досвіду роботи хірургом у Томаківській центральній районній лікарні.

Пізніше Євтушенко обіймав посаду заступника селищного голови. У грудні 2019 року був призначений головою Томаківської РДА.

Нагадаємо, що раніше сьогодні президент України призначив голів Волинської та Закарпатської обласних військових адміністрацій.

Незадовго до цього кандидатури Рудницького та Білецького, погодив Кабмін.

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