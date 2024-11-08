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Зеленский уволил главу Никопольской РВА

Украина, Пятница 08 ноября 2024 22:10
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Зеленский уволил главу Никопольской РВА Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский уволил главу Никопольской районной государственной администрации. Эту должность до сегодняшнего дня занимал Евгений Евтушенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Распоряжение президента Украины №129/2024-рп предусматривает увольнение Евтушенко с должности главы Никопольской районной государственной администрации Днепропетровской области.

"Уволить Евтушенко Евгения Вячеславовича с должности главы Никопольской районной государственной администрации Днепропетровской области в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины в связи с отменой допуска к государственной тайне", - говорилось в распоряжении.

Что известно о Евтушенко

С 2021 года Евгений Евтушенко занимает должность председателя Никопольской районной государственной администрации.

По специальности он врач, в частности имеет более 10 лет опыта работы хирургом в Томаковской центральной районной больнице.

Позже Евтушенко занимал должность заместителя поселкового головы. В декабре 2019 года был назначен председателем Томаковской РГА.

Напомним, что ранее сегодня президент Украины назначил глав Волынской и Закарпатской областных военных администраций.

Незадолго до этого кандидатуры Рудницкого и Белецкого согласовал Кабмин.

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