Зеленский уволил главу Никопольской РВА
Украинский президент Владимир Зеленский уволил главу Никопольской районной государственной администрации. Эту должность до сегодняшнего дня занимал Евгений Евтушенко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.
Распоряжение президента Украины №129/2024-рп предусматривает увольнение Евтушенко с должности главы Никопольской районной государственной администрации Днепропетровской области.
"Уволить Евтушенко Евгения Вячеславовича с должности главы Никопольской районной государственной администрации Днепропетровской области в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины в связи с отменой допуска к государственной тайне", - говорилось в распоряжении.
Что известно о Евтушенко
С 2021 года Евгений Евтушенко занимает должность председателя Никопольской районной государственной администрации.
По специальности он врач, в частности имеет более 10 лет опыта работы хирургом в Томаковской центральной районной больнице.
Позже Евтушенко занимал должность заместителя поселкового головы. В декабре 2019 года был назначен председателем Томаковской РГА.
Напомним, что ранее сегодня президент Украины назначил глав Волынской и Закарпатской областных военных администраций.
Незадолго до этого кандидатуры Рудницкого и Белецкого согласовал Кабмин.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.