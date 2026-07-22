Зеленський звільнив Гнатова з посади начальника Генштабу ЗСУ

Хто такий Андрій Гнатов

Андрій Гнатов - український офіцер, генерал-лейтенант, був начальником Генерального штабу Збройних сил України (з 2025 року) та член Ставки Верховного Головнокомандувача (з 28 березня 2025 року).

Головні факти біографії:

Освіта: У 2001 році закінчив Харківський інститут танкових військ.

Морська піхота: У 2018-2021 роках командував 36-ю окремою бригадою морської піхоти.

Командний досвід під час повномасштабного вторгнення:

Керував обороною Бахмута навесні 2023 року.

Командував військами оперативного командування "Схід" (з лютого 2024 року).

24 червня 2024 року був призначений командувачем об'єднаних сил ЗСУ.

16 березня 2025 року був призначений начальником Генерального штабу Збройних сил України.

Нагороди: Повний кавалер ордена Богдана Хмельницького, відзначений Хрестом бойових заслуг та медаллю "За військову службу Україні".

Відставка Сирського

У вечірньому зверненні 21 липня президент Володимир Зеленський повідомив про рішення змінити головкома. Замість Олександра Сирського буде призначений Михайло Драпатий.

Цьому рішенню передували кадрові зміни в Кабміні, які викликали хвилю протестів. Президент вирішив оновити склад уряду і змінити міністра оборони Михайла Федорова. Це і викликало хвилю протестів - люди вимагали повернути Федорова у Міноборони. А згодом додалась ще одна вимога - змінити головкома.

Як повідомляв президент, у Федорова та Сирського був конфлікт. Цей факт підтвердив і Федоров, він заявив, що ще будучи на посаді пропонував Зеленському змінити Сирського.

Щодо самого Федорова, то після звільнення він отримував від президента пропозиції щодо подальшої роботи, однак він від них відмовлявся. Наразі остаточно невідомо - чим саме займатиметься Федоров.