Зеленский уволил Гнатова с должности начальника Генштаба ВСУ

Кто такой Андрей Игнатов

Андрей Гнатов - украинский офицер, генерал-лейтенант, был начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины (с 2025 года) и член Ставки Верховного Главнокомандующего (с 28 марта 2025 года).

Главные факты биографии:

Образование: В 2001 году окончил Харьковский институт танковых войск.

Морская пехота: В 2018-2021 годах командовал 36-й отдельной бригадой морской пехоты.

Командный опыт при полномасштабном вторжении:

Руководил обороной Бахмута весной 2023 года.

Командовал войсками оперативного командования "Восток" (с февраля 2024 г.).

24 июня 2024 года был назначен командующим объединенными силами ВСУ.

16 марта 2025 г. был назначен начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Награды: Полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого, отмеченный Крестом боевых заслуг и медалью "За военную службу Украине".

Отставка Сырского

В вечернем обращении 21 июля президент Владимир Зеленский сообщил о решении сменить главкома. Вместо Александра Сырского будет назначен Михаил Драпатый.

Этому решению предшествовали кадровые изменения в Кабмине, вызвавшие волну протестов. Президент решил обновить состав правительства и сменить министра обороны Михаила Федорова. Это и вызвало волну протестов - люди требовали вернуть Федорова в Минобороны. А впоследствии добавилось еще одно требование - сменить главкома.

Как сообщал президент, у Федорова и Сырского был конфликт. Этот факт подтвердил и Федоров, он заявил, что еще в должности предлагал Зеленскому сменить Сырского.

Что касается самого Федорова, то после увольнения он получал от президента предложения по дальнейшей работе, однако он от них отказывался. Пока окончательно неизвестно - чем именно будет заниматься Федоров.