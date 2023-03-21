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Хочемо побудувати один із найпотужніших ОПК. Кабмін починає реформу "Укроборонпрому", - Шмигаль

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Вівторок 21 березня 2023 18:11
Хочемо побудувати один із найпотужніших ОПК. Кабмін починає реформу "Укроборонпрому", - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Уряд почав реформу держконцерну "Укроборонпром", що направлена на підвищення ефективності оборонно-промислового комплексу України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні Кабінету Міністрів.

"Сьогодні уряд розпочинає перетворення державного концерну "Укроборонпром" в акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість". Це не просто зміна вивіски, це реформа, яка готувалася тривалий час ще до початку повномасштабного вторгнення Росії", - сказав він.

За словами прем'єра, наразі Україні як ніколи потрібна ефективність в оборонно-промисловому комплексі.

Шмигаль зазначив, що слід ввести корпоративну модель управління. Також потрібно створити умови для залучення інвестицій у виробництво зброї, техніки та амуніції. За його словами, відповідні зміни також дозволять посилити взаємодію з західними союзниками України.

"Ми хочемо побудувати в Україні один із найпотужніших оборонно-промислових комплексів у світі. Це потрібно насамперед для нашої безпеки, але також сприятиме економічному розвитку та відновленню української економіки", - додав прем'єр-міністр.

Після засідання уряду представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що Кабмін утворив акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" шляхом перетворення "Укроборонпрому". Зазначимо, що 100% його акцій належать державі.

Також було встановлено статутний капітал товариства у розмірі 237 млн 071 тисяч гривень, який формується за рахунок майна державного концерну "Укроборонпром".

Нагадаємо, "Укроборонпром" вперше за часи незалежності розпочав виробляти 125-мм снаряди для танкової гармати.

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Укроборонпром Денис Шмигаль
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